美智庫分析殲20 亞太最先進戰機

據信殲20已進入小批量生產，而大量生產會到2018~2019年開始。(圖/新華網)

正當美國正在為F-35戰機的單價與採購數量爭執時，中國大陸自己研發的殲20則已進入低量生產階段，這型戰機對未來的影響如何?與其他匿蹤戰機相比差異在哪?又將如何應用?關於這些問題，美國戰略與國際研究中心(CSIS)特別專文分析。

CSIS的文章指出，殲20是中國大陸在2011年首次試飛，在2016年珠海航展正式在官方的航空展公布。殲20有許多國際上的「第五代戰機」應有的特徵，包括具有匿蹤技術、超音速巡航能力、高度集成航空電子設備等，它顯示了中國大陸科技實力的綜合水準。將來應該會大量在解放軍空軍（PLAAF）和解放軍海軍航空隊(PLAN-AF)當中服役。在「2014美中經濟和安全審查委員會」中評估，它會是亞太20國裡，最先進的戰機。

值得注意的是，殲20是中國大陸同時開發的兩款匿蹤戰機之一，另一架飛機是瀋陽飛機公司的FC-31(殲31)，殲31的體型較小，似乎以出口為主要導向。殲20與殲31的計畫安排法，很類似美國以F-22和F-35做為高低配的做法。目前大陸和美國是唯二能夠同時研發兩種匿蹤戰機的國家。

據美國空軍參謀長大衛．高登菲將軍(David Goldfein)的介紹，第5代戰機都具有資料串接的能力，像殲20這樣的戰機也會與國防網路相連接，使這些最前線的戰機具備除了自己的搜索能力以外，還可以分享友機與衛星、無人機（UAV）的資料情報。因此，殲-20應該與F-35一樣，視為整體「作戰系統 」的一部分，而不僅是獨立的戰鬥機。

與其他的匿蹤戰機相比，殲20尺寸特別的大，一般認為它的最大起飛重量不可能小於F-22，這會影響到它的飛行性能。但是據稱大陸計劃在未來幾年內採用大陸自行製造的WS-15(渦扇15)發動機來升級殲20，將能為殲20實現超音速巡航的性能。大陸認為這款新型發動機可能與F-22目前使用的尖端的普惠(Pratt＆Whitney )F119發動機相媲美。

殲20與美國F-22、俄國T-50的尺寸比較。(圖/CSIS)

至於殲20的匿蹤效果如何，澳洲空軍的飛機情報顧問麥可．佩羅西(Michael Pelosi)和卡洛斯．柯普(Carlos Kopp)認為，殲20確實具備低雷達回波的設計，可以吸收雷達波或是散射雷達波，不過圓形的噴嘴比較難隱形，將來可以觀察渦扇15有沒有改善隱蔽的設計。

關於殲20是一種空優戰機（空對空），或是攻擊戰機（空對地），目前各方意見不同。一些分析師認為，殲20強調正面角度匿蹤效果，使其成為有效的長距離攔截機，很適合空戰，若加上長程空對空飛彈就更有威力。而其他看法認為殲20是一種遠程戰戰轟炸機，適合穿透敵方防空網，以及破壞地面的關鍵基礎設施之用。這些高價值目標包括機場、指揮中樞和電源站等。

(中時電子報)