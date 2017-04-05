台南善化木材廠傳火警　消防員花2小時撲滅

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台南善化什乃里牛墟一處木材加工廠5日下午傳出火警，消防員趕抵現場時，工廠因堆放大量易燃物全面燃燒，消防員耗費近2小時才將火勢撲滅。（萬于甄攝）

台南善化什乃里牛墟一處木材加工廠5日下午2點突傳火警，大量黑色濃煙不斷從工廠冒出，消防員趕抵現場時，因廠內堆放許多易燃物，工廠已全面燃燒，警消耗費將近2小時才將火勢完全撲滅。

南市消防局獲報後派遣南科、善化、安定、新市等消防隊，出動18人10輛消防車前往善化什乃里牛墟灌救，但消防員抵達現場時，工廠內因堆放許多木材的易燃物品，造成工廠全面燃燒，在遠處即可看見黑煙不斷冒出。

該起火警只有木材加工廠內一名男子，在逃生時因不慎跌倒，右手臂擦傷幸無大礙，而火勢在晚間5點多撲滅，詳細起火原因有待進一步調查釐清。

(中時)