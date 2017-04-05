學生公部門暑期工讀 南投50名額
南投縣政府開辦暑期工讀，設籍南投縣滿1年並就讀國內大專的在學生，可於17日到28日報名，限額50人，5月25日公開抽籤。
為提供大專學生進入職場前，能到公部門打工累積職場經驗，南投縣政府規劃今年7月3日到8月30日辦理「青年學生公部門暑期工讀」計畫，提供50名工讀機會，設籍南投縣滿1年的大專院校在學學生可報名。
南投縣政府社會及勞動處今天表示，縣長林明溱相當重視青年就業議題，為協助青年儘早規劃職涯，爭取中央就業安定基金經費，補助辦理暑期工讀計畫，希望透過公部門職場體驗，提供職業性向試探機會，幫助建立職涯發展觀念、充實職場所需技能。
社會及勞動處表示，工讀期間為今年7月3日到8月30日，工讀地點為縣府各局處及所屬機關，待遇為每小時新台幣133元，每天工作8小時，每月最高以工作22天為原則，受理報名日期為本月17日到28日，採通訊報名或親自送件，名額共50人，5月25日公開抽籤。
社會及勞動處指出，縣府民國104年、105年進用的暑期工讀生、五專前3年、空中大學、研究所在職專班學生、研究生、高中及大學應屆畢業生、夜校生、假日進修部學生，不具報名資格。1060405
(中央社)
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