美影院聯映1984 反批川普另類事實
作家喬治‧歐威爾的小說「1984」電影版今天在美國各地近200間獨立電影院上映，活動主辦者表示，他們是基於對抗美國總統川普政府的立場，放映這部描述反烏托邦未來的電影。
聯邦影院（United State of Cinema）在美國44州安排這次1日限定的放映活動，他們表示，這次活動是為「對我們最基本的價值採取堅定立場：言論自由、對我們人類同伴的尊重，以及沒有像是『另類事實』這種東西的單純真理」。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）與路透社報導，這部電影也在加拿大的5個會場播放，英國、瑞典與克羅埃西亞也各有1個放映會場。
喬治‧歐威爾（George Orwell）在1949年出版的這本名著，1月重回美國暢銷書榜上，書中描述「老大哥」政府監視自己的人民，強迫他們接受「雙重思想」，或要他們同時接受相互矛盾的事實。
電影版「1984」在1984年首次上映，由已故英國影星約翰赫特（John Hurt）與李察波頓（Richard Burton）主演。
住在紐約的佛里格納（Laura Fliegner）與丈夫前往曼哈頓林肯中心電影協會（Film Society of Lincoln Center）下午場次觀影，她說：「我們認為這傳遞了1項訊息。再去看1次這部電影，提醒我們自己，當你順應險坡（slippery slope）會發生的狀況。」
電影結束後，佛里格納在離場前表示：「這一切令人相當感到寒心。」
協助安排林肯中心放映電影及之後座談會的芮波德（Nicolas Rapold）表示，他預估在這個地點提供免費觀影的3個場次，至少各有100人到場。
由於白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）使用「另類事實」一詞，為川普就職典禮觀禮人數爭議辯白，這部英國小說1月再版販售，在出版數十年後又掀起風潮。（譯者：中央社廖禹揚）1060405
(中央社)
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