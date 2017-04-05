大馬國會通過警未審先扣從28天延為5年
馬來西亞國會下議院昨晚以93票對77票，通過2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）中「未審先扣最長28天」條文從原本28天延長至5年，並從今年7月31日開始生效。
這項具有高度爭議的法令，是大馬內政部副部長諾加茲蘭莫哈默（Nur Jazlan Mohamed）提出，在超過2小時半的激辯後，最後在議長宣布進行記名投票，結果有99票贊成，77票反對，獲得通過。
國家安全罪行（特別措施）法令是在2012年4月17日，在大馬國會倉促通過，以取代當時的內部安全法令，長久以來備受在野黨與大馬人民抨擊，主要是普遍被視為執政黨國民陣線逮捕政治異端人士的工具。
當時最詬病的就是這項條文，即一名擁有警監以上警階的警員，可扣留一個人24小時，未審先扣人不超過28天，以協助調查。
根據大馬警方提供的數據顯示，從2012年7月31日至今年2月22日，有979人在2012年國家安全罪行（特別措施）法令下被捕。其中，大馬警方在去年乾淨與公平選舉聯盟5.0大集會舉行前，就援引此法令逮捕和扣留淨選盟和在野黨人士，包括扣留大集會活動主席瑪麗亞陳，引起各界譁然。1060405
(中央社)
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