雄安概念股漲停 滬指今年最大漲幅

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中國大陸日前宣布成立雄安新區，讓雄安新區概念股全面漲停，也讓上證綜指早盤跳空開高，收盤上漲1.48%，寫下今年以來最大單日漲幅。

中共中央、中國大陸國務院1日宣布在河北成立雄安新區，這是繼深圳經濟特區、上海浦東新區後，又一個全國性開發區。

消息傳出，雄安新區規劃地河北省雄縣、容城、安新3縣與周邊部分區域房價立即翻漲，迫使當地政府祭出房屋禁止買賣措施，防止炒房。

除了房價大漲，雄安概念股在清明過後的第一個交易日也全面開高走高，推動上海、深圳股市大漲。

澎湃新聞報導，今天股市一開盤，包括華夏幸福、金隅股份在內多支雄安概念股就衝上漲停板，成交量驚人。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指，又稱滬指）早盤跳空開高，下午收盤報3270.31點，上漲1.48%，是今年以來最大單日漲幅。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指，又稱深成指）報10627.13點，上漲1.90%；創業板指報1943.16點，上漲1.88%。

在成交量方面，滬深兩市較前一交易日大幅放量超過人民幣1125億元，總成交值達5762.67億元。其中，上海股市成交量達2732.01億元，深圳股市成交3030.66億元。1060405

(中央社)