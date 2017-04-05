國民黨主席選舉 大數據透露誰的粉絲最鐵桿
國民黨將於5月20日舉行黨主席選舉投票，截至4月2日共有六人宣布參選，趨勢民調與同溫層數據公司合作，透過以臉書為主的網路社群大數據，下午公布3月1日至4月2日期間的各項觀測結果。
就台灣地區18歲以上的使用者層，調查單位表示，在臉書粉絲專頁擁有最多按讚數的黨主席洪秀柱，以及在本篇網路大數據的觀測中，討論聲量與討論人數居均居冠，總數超過37萬。
就檢視網友的「人均討論數」，與須積極行為之「留言」、「分享」、「貼文」的「討論熱度比」，則皆由郝龍斌奪下第一名，調查單位表示，此反映了網友偏向「狂熱者區間」，呈現鐵桿支持者的傾向。
就網友討論六位參選人的正負面傾向分析，吳敦義以53.34％的正向支持度奪下第一名，第二名則為50.75％的郝龍斌，洪秀柱以49.85％居三，詹啟賢及韓國瑜分別為49.72％與44.00％。
調查單位表示，韓國瑜及潘維剛的「人均討論數」與「討論熱度比」均偏低，顯示支持者的有待提升。
國民黨中央黨部公布截至3月30日前的黨員資料，黨員數共95萬221人，具投票權者42萬9,966人。
(工商)
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