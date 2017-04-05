南台灣水情堪慮 嘉南地區一階限水啟動
嘉南地區水情5日轉為黃燈，進入一階限水，自夜間11點至清晨6點採減壓供水，雖對民生用水較無影響，但在農業灌溉用水方面，因現進入施穗肥時期，稻作需要補充水分，農民則擔憂水不夠用。南水局表示，台南雖水情不佳，但尚足供應農業灌溉，期盼4月底前不進入二階限水。
南台灣每年11月至4月都屬枯水期，水庫水源進帳仰賴5月的梅雨季節，目前烏山頭水庫有效蓄水量約5832萬噸，蓄水率74.5%；曾文水庫有效蓄水量約1億3117萬噸，蓄水率僅剩28.35%；南化水庫有效蓄水量3158萬噸，蓄水率也剩33.24%。
南水局副局長簡振源表示，台南地區民生及工業需水量每日平均約91萬噸，由南化水庫每日管制供水量38萬噸，曾文及烏山頭水庫供水量49萬噸，其餘則由嘉義、高雄等地攔河堰支援供應。南部科學園區台南日用水約12.4萬噸，廠商大多已使用循環水，較無影響。
今年因暖冬春雨少，除讓南部水情堪慮，台南許多農民也憂心忡忡，因一期水稻正在施穗肥時期，農田需要隨時補充水分，嘉南農田水利會目前供水10天就會停水6天左右，已有不少農民搶在供水期趕緊施肥。
後壁農民蕭登財表示，往年也曾遇到旱災，今年情況不算最嚴峻，且不管水庫有水無水，只要掌水工能掌握好稻田補水的時機與用水，就能度過枯水期，也不會浪費珍貴的水資源。不過，有農民發現5日灌溉供水的水量已明顯減少許多。
簡振源指出，曾文及烏山頭水庫供水仍以嘉南地區的農業灌溉為大宗，灌溉期平均每天需水量達200萬噸左右，目前灌溉用水無虞，且嘉南農田水利會會以輪灌等方式，幫忙調配水源；現階段以4月底不進入二階限水、5月底不啟動第三階段分區供水為目標。
(中時)
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