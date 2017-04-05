手感逐漸回溫 張志豪盼帶動球隊成績

張志豪2日擊出本季首轟，狀況逐漸回溫。(資料照 陳怡誠攝)

中信兄弟張志豪，經典賽打出好成績，不過回台後官辦熱身賽，卻陷入低潮，直到2日雙重戰轟出本季首轟，找回手感，張志豪表示，就是慢找到感覺，用比賽調整。

張志豪在經典賽打出高達4成打擊率，對上荷蘭時還敲出全壘打，狀況火燙，不過返台官辦熱身賽，16打數卻僅出現1支安打，打擊率不到一成，直到日前雙重戰，一場轟出本季首轟，另一場則是5打數3安打，包含一支二壘打、一支三壘打，另類完成單日完全打擊，算是找回應有手感。

張志豪笑說，單日完全打擊也不能怎樣，有單場完全打擊再說，他表示，現在就是靠比賽慢慢找回手感；球隊近期連敗，張志豪回應，不管怎樣，會把自己做好，利用自己的成績去帶動球隊。

開季至今張志豪已經三次盜壘成功，與獅隊的陳傑憲並列最多，他說，其實前兩年也都想要盜壘，不過都因腳有傷無法如願，而今年目前腳的狀況不錯，所以就會做好盜壘的行動。

(中時電子報)