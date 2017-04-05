南華大學畢業藝展 公嬤的水果有「藝」思

黃麗潔用冰箱把阿公阿嬤種水果的故事保鮮起來。（廖素慧攝）

南華大學視覺與媒體藝術學系第11屆畢業展開幕剪綵。（廖素慧攝）

南華大學視覺與媒體藝術學系第11屆畢業展作品多元。（廖素慧攝）

南華大學視覺與媒體藝術學系第11屆畢業巡迴展覽今天在嘉義鐵道藝術村開幕，學子黃麗潔用1卡冰箱把阿公阿嬤種水果的故事，保鮮起來，天馬行空的創意藝思，引人探究。

南華大學視覺與媒體藝術學系畢業展以「青蔥裏的餘」為主題，用青蔥（畢業生）來隱喻美味的料理（作品），烹調過程中一定要有佐料提味添香，灑蔥花或拌醬油都是，象徵每位同學雖是平淡無奇，卻是調味不可或缺的重要角色。

此次有32位創作者展出53件作品，包括水墨、油畫、立體造型、數位等媒材，作品多元化。黃麗潔創作《孕》作品，散發溫柔燈光的冰箱，放置荔枝、鳳梨、火龍果等多種水果仿製藝品。

黃麗潔說，阿公阿嬤種水果30餘年，每一種水果都是他們用心孕育出來的結晶，放在冰箱裡可以保鮮更久，阿公阿嬤也是藝術家，冰箱就是阿公阿嬤的藝術展場。

這場畢業展在嘉義鐵道藝術村4號及5號倉庫展出，即日起至4月30日，今天開幕，由南華大學校長林聰明、視覺與媒體藝術系主任葉宗和、嘉義市文化局長黃美賢、藝術家戴明德等人剪綵。

(中時)