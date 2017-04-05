《寶貝老闆》好威 連假票房破4200萬登冠
夢工廠動畫最新強檔爆笑力作《寶貝老闆》，上周於全球陸續登場，以成熟、世故的老靈魂，裝在超萌、看似天真無邪的小寶寶身體裡。超反差的設定，在電影還未上映前，便轟動全球，所釋出的素材都引來極大的粉絲迴響，熱烈的盛況也反應在開片票房的表現。
台灣於清明、兒童節連假，即衝出全台4千2百萬票房，一舉打破2017年動畫開片周末票房紀錄，在假期最後一天登上全台票房冠軍寶座，更刷新夢工廠動畫近3年來在台開片票房紀錄。
而在美國更是跌破眾人眼鏡，首周開出超過5千萬美元（約台幣15億6,000萬）的亮眼佳績，狠摘強檔鉅片《美女與野獸》票房王冠，破碎其三連霸美夢，更超越夢工廠自家強檔動畫《馴龍高手2》的開片票房紀錄。
(時報周刊)
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