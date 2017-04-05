兩岸熱線停擺是陸方問題？ 邱垂正：不是打過去他們就會接
蔡政府自去（2016）年上任後，兩岸關係便陷入困局，更影響雙方主管機關熱線機制的運作，呈現停擺狀態。對此，陸委會副主委邱垂正今（5）日透露，熱線不通是陸方的問題，並說，「不是我們打過去他們就會接。」認為我方需更努力。
《聯合報》報導，邱垂正今談到兩岸熱線停擺一事，首先指出，所謂熱線的設計，是因應雙方有突發狀況和問題，需聯繫溝通，避免誤解產生；就兩岸而言，熱線的前提是雙方都有願意，由幕僚先行作業，再讓首長通話。
因此，邱垂正表示，現在的情況不是我們不使用熱線，而是陸方沒有意願，並稱，「不是我們打過去他們就會接。」不過，邱也指出，兩岸關係現正處過渡期，充滿不確定性因素，同時雙方也不樂見彼此漸行漸遠，陸委會則要更多智慧和耐心來應對。
(中時電子報)
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