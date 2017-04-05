龍山寺南管春祭整絃會奏 餘韻繞樑

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彰縣文化局和鹿港聚英社南樂團9日，以龍山寺為舞台，舉辦「全國南管孟府郎君春祭整絃會奏」，今天先暖場。（吳敏菁攝）

彰縣文化局和鹿港聚英社南樂團9日，以龍山寺為舞台，舉辦「全國南管孟府郎君春祭整絃會奏」，今天先暖場。（吳敏菁攝）

鹿港集工藝、建築等精華，也保留最精彩的南管古樂，彰縣文化局和鹿港聚英社南樂團9日，以龍山寺為舞台，舉辦「全國南管孟府郎君春祭整絃會奏」，邀集全國各地區14團南管館閣來撥琴弦、吟古韻，欣賞古典雅樂蘊藉的情感。

鹿港聚英社南樂團成立清光緒11年，有190餘年歷史，前身逍遙軒，鹿港名詩人施梅樵改名「聚英社」，曾榮獲教育部民族藝術薪傳獎、連續4年獲選彰化縣傑出演藝團隊，並登錄為無形文化資產傳統表演藝術保存團體。

社長許耀升表示，南管保留最多古音，傳遞文化基因，喚起歷史情感，孟府郎君為南管祖師爺，今年特別邀約全國南管館閣一同參與春祭。

文化局長陳文彬表示，這次邀請參與會演，包括鹿港雅正齋、鹿港遏雲齋、永樂絃管、合和藝苑、清雅樂府、北部和鳴南樂社、華聲南樂團、閩南樂府、南部振聲社、南聲社、廣益南樂社等。

上午舉行祭祀活動後，各館閣連袂整絃會奏。傳統南管整絃會奏遵循「排門頭」，藉由「過枝曲」演奏，連接各種不同門頭之樂曲，但現今館閣改接唱方式，各館演奏曲目皆不重複，一展精彩曲藝。

(中時)