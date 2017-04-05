市場謹慎以待川習會 港股小漲

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受到中國大陸股市反彈激勵，香港股市今天勉強維持小漲，但漲幅有限，因為在外界高度期待的川習會本週稍後召開前，投資人態度謹慎。

港股恆生指數收盤上漲0.6%，來到24400.80點；恆生國企指數漲0.5%，收10365.32點。

路透社報導，市場關注焦點在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平6日和7日的會面。

這是川普1月20日上任後兩人的首次當面會議，談判重點很可能是貿易與安全議題。（譯者：中央社廖禹揚）1060405

(中央社)