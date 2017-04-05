立院協商促轉條例 藍綠各有立場

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立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商促轉條例草案，預計4月底前第二次協商。藍綠陣營各有立場與想法，本會期能否三讀仍有變數。

蘇嘉全下午召集朝野黨團幹部協商促進轉型正義條例草案（簡稱促轉條例草案），歷經1個多小時討論，親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔認為，原住民族轉型正義應入法否則目前的條文太過政治性；無黨團結聯盟立委高金素梅說，「轉型正義怎麼可以切割原住民？」

較晚到的國民黨立法院黨團總召集人廖國棟說，要增加日據殖民時期對台灣、對原住民的轉型正義，及慰安婦向日本求償等應列入促轉條例草案。

民進黨團總召集人柯建銘說，廖國棟的說法很清楚，「路人皆知」，就是不想處理，民進黨團策略性忍耐是有限度的。

蘇嘉全裁示4月20日前各黨團送黨版修正案到司法及法制委員會，4月底前將召集第二次協商，屆時朝野協商有共識盡速通過，沒共識再進一步溝通。

柯建銘會後受訪表示，促轉條例草案今天是第一次由院長主持朝野協商，促轉條例草案已到可表決時刻，尤其228事件已70週年，歷史正義議題這屆立委任期不處理，沒人會原諒，朝野應共同面對。

他說，協商過程中，國親兩黨團、高金素梅要把原住民納入，那是屬於歷史正義的一部分；廖國棟要將日據時代、慰安婦等議題列入，目的就是不想處理，民進黨團以「曉以大義、不發脾氣的方式匍匐前進」，讓協商有往前進的機會；尊重蘇嘉全裁示，法案往前推，勉強接受。1060405

(中央社)