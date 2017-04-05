立院協商促轉條例 藍綠各有立場
立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商促轉條例草案，預計4月底前第二次協商。藍綠陣營各有立場與想法，本會期能否三讀仍有變數。
蘇嘉全下午召集朝野黨團幹部協商促進轉型正義條例草案（簡稱促轉條例草案），歷經1個多小時討論，親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔認為，原住民族轉型正義應入法否則目前的條文太過政治性；無黨團結聯盟立委高金素梅說，「轉型正義怎麼可以切割原住民？」
較晚到的國民黨立法院黨團總召集人廖國棟說，要增加日據殖民時期對台灣、對原住民的轉型正義，及慰安婦向日本求償等應列入促轉條例草案。
民進黨團總召集人柯建銘說，廖國棟的說法很清楚，「路人皆知」，就是不想處理，民進黨團策略性忍耐是有限度的。
蘇嘉全裁示4月20日前各黨團送黨版修正案到司法及法制委員會，4月底前將召集第二次協商，屆時朝野協商有共識盡速通過，沒共識再進一步溝通。
柯建銘會後受訪表示，促轉條例草案今天是第一次由院長主持朝野協商，促轉條例草案已到可表決時刻，尤其228事件已70週年，歷史正義議題這屆立委任期不處理，沒人會原諒，朝野應共同面對。
他說，協商過程中，國親兩黨團、高金素梅要把原住民納入，那是屬於歷史正義的一部分；廖國棟要將日據時代、慰安婦等議題列入，目的就是不想處理，民進黨團以「曉以大義、不發脾氣的方式匍匐前進」，讓協商有往前進的機會；尊重蘇嘉全裁示，法案往前推，勉強接受。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。