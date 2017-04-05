雄安新區亂象起 域名註冊開價778萬

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中國大陸公布成立雄安新區，跟「雄安」相關的事物全面飆漲，不光是當地房價、相關概念股，連網路相關域名也遭到搶註。xiongan.com開價人民幣176.4萬元（新台幣778萬元），最為驚人。

中共中央、中國大陸國務院1日宣布在河北成立雄安新區，這是繼深圳經濟特區、上海浦東新區後，又一個全國性開發區。

消息傳出，雄安新區規劃地河北省雄縣、容城、安新3縣與周邊部分區域房價立即翻漲，迫使當地政府祭出房屋禁止買賣命令，防止炒房。

雄安概念股在清明過後的第一個交易日也全面開高走高，推動上海、深圳股市大漲。

不光是房價、股價，環球時報查詢中國大陸網路域名註冊服務商阿里雲旗下萬網發現，以「雄安」漢語拼音xiongan相關名稱的域名註冊已經超過40個，其中絕大多數都是1日當天就被註冊的。

這其中有14個域名已經在網路上公開銷售，報價從10萬元到80萬元都有，要價最高的xiongan.com開出高達176.4萬元兜售。1060405

(中央社)