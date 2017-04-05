新竹輕軌路網 立委爭取延伸苗栗
新竹市府提出「大新竹輕軌路網」爭取行政院前瞻基礎建設計畫，立委陳超明今天表示，苗栗竹南頭份往返竹科園區人口眾多，將爭取新竹輕軌路網延伸至竹南。
行政院前瞻基礎建設計畫，新竹市府提出「大新竹輕軌路網」規畫連結「新竹舊城區」、「新竹科學園區」、「高鐵特定區」、「竹北生活圈」4個核心區域，爭取200億元經費打造新竹市段，建設新竹縣市與園區間的綠色運輸，提升新竹縣市交通、生活機能。
苗栗縣國民黨籍立委陳超明今天指出，縣內竹南、頭份地區民眾往返新竹科學園區就業人口相當多，將爭取新竹環線輕軌延伸至苗栗竹南、頭份，以造福苗栗地區通勤族往返桃竹一帶之交通便利性。
陳超明表示，綜觀各地規畫中軌道基礎建設，從基隆至桃園、新竹，跳至台中，北台灣獨缺苗栗，「對苗栗鄉親情何以堪？」若能將輕軌延伸至苗栗竹南、頭份，將可大幅改善高速公路及西濱公路交通壅塞情形，並串連苗栗竹南、頭份、竹南科學園區及新竹式、新竹科學園區，形成科技產業園區環帶生活圈。
他指出，將在立法院交通委員會提案，推動「大新竹輕軌路網」的軌道建設延伸至苗栗竹南、頭份，並撥出經費進行延伸到苗栗的可行性評估與先期規畫。
陳超明強調，軌道建設經費高達4241億元，苗栗只微薄希望今年先撥付經費辦理延伸至苗栗的可行性評估與先期規畫，「一點也不過份」，這也是苗栗人的權利，希望建設沒有藍綠之分，他也不排除利用總統蔡英文明天至新竹視察機會，當面為苗栗請命。1060405
(中央社)
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