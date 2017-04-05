水情吃緊 嘉義今晚起第一階段限水

嘉義今晚起實施第一階段限水，蘭潭夜間音樂噴泉暫停展演。（嘉義市政府提供）

嘉義水情吃緊，供應嘉義區民生用水的蘭潭、仁義潭水庫水位低，有效蓄水率僅31.27%，自來水公司第五區管理處今天表示，嘉義區自今晚起實施第一階段限水，晚上11時至隔天上午6時減壓供水，呼籲民眾節約用水。

自來水公司第五區管理處副理何承嶧表示，4月1日嘉義地區下雨，水庫小有進帳，但未減緩水情吃緊的現況，截至本月4日蘭潭、仁義潭2座水庫的總蓄水量1080.62立方公尺，2座水庫的總蓄水量3455.57立方公尺，有效蓄水率31.27%，水利署因應水情緊，指示5日起嘉義區實施第一階段限水措施，夜間減壓供水。

(中時)