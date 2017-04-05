台東富岡漁港漁船爆炸，2人受傷

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富岡漁港發生漁船爆炸，造成2人受傷。（莊哲權攝）

富岡漁港發生漁船爆炸，造成2人受傷。（莊哲權攝）

台東富岡港今天傍晚，不明原因發生漁船爆炸，但是沒有火煙燃燒情形，船艙內正在清洗引擎的郭姓工人，手臂和臉部遭燒燙傷送醫，船長遭物件砸中，造成頭部撕裂傷，所幸均無生命危險。

今天傍晚5時許，台東市富岡漁港碼頭突然傳出巨大的爆炸聲，嚇壞附近漁民，也引發一陣騷動，漁民查看發現停泊港內的興達6號漁船冒白煙，船艙內有人受傷，趕緊通報海巡單位和消防局。

消防人員趕到現場時，只見船內冒白煙，但未引發火勢，船艙內修理引擎的56歲郭姓工人臉部、手臂遭燒傷，船長則遭掉落物砸中，頭與腳都有撕裂傷，經緊急送醫，2人沒有生命危險。

附近漁民表示，該漁船正進行維修中，可能是郭姓工人清洗引擎時清潔劑引起爆炸。

(中時)