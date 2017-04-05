美韓三匕首北韓領導階層斬首行動確認

南韓媒體報導稱，南韓和美國正在大力推動在朝鮮半島有事時以無人機（UAV）、特種部隊、匿蹤戰機等「三匕首」在最短時間內剷除北韓領導階層的「斬首行動」方案。

南韓「東亞日報」今天在綜合要聞版指出，與現有的殺傷鏈（kill chain）以及韓版飛彈防衛系統等應對北韓核武器和飛彈的手段，「三匕首」成為剷除掌控「核按鈕」的金正恩等北韓領導人的重要軍事手段。

報導指出，美國特種部隊最近以最大規模參加在南韓進行的韓美「鷂鷹」聯合軍演、F-35B匿蹤戰機進行精密轟炸演習等，都是在檢驗對北韓「斬首行動」是否有效。

這些戰鬥組成精密追蹤北韓領導層的指揮所、地下掩體和移動路線，能夠同時多發性打擊。

美國尖端無人機「灰鷹」可執行攻擊任務，明年2月份將部署在南韓全羅北道群山基地，也是出於此一考量。「灰鷹」最長可以在空中飛行30小時以上，是搜尋敵人指揮部並用飛彈予以剷除的「殺手武器」。

報導指出，南韓軍方高級官員表示，該行動的核心，是一旦捕捉到北韓的核攻擊徵兆，就用「三匕首」首先剷除北韓的領導層，使北韓的戰爭執行能力癱瘓，並讓其下屬部隊感到衝擊和恐懼。

可以避開雷達追蹤的匿蹤戰機、能夠實施高度隱蔽滲透任務的無人攻擊機、以及韓美特種部隊，被認為是完成「斬首行動」任務的最合適組成。

報導指出，北韓更加害怕針對其領導階層的軍事行動。美國的核報復警告只是恫嚇，但斬首行動卻已經在伊拉克戰爭和阿富汗戰爭中有過實施的先例。

南韓軍方有關人士表示，北韓的核威脅愈來愈大，韓美軍方就更加重視剷除北韓領導層的行動。1060405

(中央社)