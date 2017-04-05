疏緩垃圾危機，台東市掩埋場活化工程有初步成果

縣長黃健庭偕同市長張國洲，今天視察台東市建農垃圾掩埋場活化工程進度。（莊哲權攝）

縣長黃健庭偕同市長張國洲，今天視察台東市建農垃圾掩埋場活化工程進度。（莊哲權攝）

縣長黃健庭偕同市長張國洲，今天視察台東市建農垃圾掩埋場活化工程進度。（莊哲權攝）

處理垃圾危機，台東縣政府以先進技術進行建農掩埋場活化工程，總挖除量4萬立方公尺，初步已完成4000立方公尺，預計6月底完工，延長使用壽命約1年；縣長黃健庭今天前往勘察時表示，目前挖除物中，塑膠袋占了9成，呼籲民眾共同落實限塑政策。

台東縣長黃健庭今天偕同環保局長謝清泉及台東市長張國洲，了解建農掩埋場活化工程進度，對目前初步成果表示滿意。工程人員表示，挖除區域以垃圾掩埋時間達3年以上者，預估總挖除量4萬立方公尺，目前已挖除4000立方公尺，預定於6月底完工，釋出的空間，將優先放置去年尼伯特颱風產生堆積的垃圾，掩埋場使用年限約可延長1年。

活化工程藉由篩分、風選、磁選、人工撿拾及水洗等程序，將掩埋物分為可燃物、資源回收物及砂土，其中資源回收物交付給資源回收商，砂土則留在掩埋場內作為後續覆土使用，可燃物以壓縮打包貯存，可節省堆置體積，且不會發出臭味，該技術也是全台首見。

黃健庭表示，台東縣13個垃圾掩埋場均已趨飽和，活化工程可以緩解垃圾危機，目前挖除物中有9成是塑膠袋，可見民眾過去使用塑膠袋的數量不容小覷，呼籲縣內商家及民眾共同落實購物用塑膠袋限制使用，並減少一次性餐具的使用，落實資源回收、垃圾減量。

(中時)