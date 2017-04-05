MLB》小鮮肉當道 專家點名他們最具市場價值
洋基隊長基特(Derek Jeter)、紅襪「老爹」歐提茲(David Ortiz)甚至A-Rod(Alex Rodriguez)都成為過去式，聯盟新一代看板球星崛起。據最新統計分析，當今最有市場價值的球員前3名都不超過25歲，分別是天使卓奧特(Mike Trout)、國民隊哈波(Bryce Harper)，以及小熊三壘手布萊嚴(Kris Bryant)。
20歲獲選年度新人王，現今25歲的卓奧特自菜鳥年起、連5年入選明星賽，兩度帶走明星賽MVP，兩座美聯最有價值球員(MVP)加身，卓奧特2014年成為繼名人堂成員小葛瑞菲(Ken Griffey Jr)之後，擁有專屬NIKE代言鞋款的大聯盟球員，卓奧特也被視為市場最被低估選手。
僅次於卓奧特的是國民「強打少年」哈波，24歲的哈波菜鳥年以狂放、激情、敢拚特色席捲大聯盟，「讓棒球再次有趣」(Make Baseball Fun Again)是他的座右銘，相較於初闖大連盟的莽撞，如今哈波更懂得保護自己，他去年與UA(Under Armour)簽下的10年代言合約是聯盟史上最大約，個人風格鮮明，一言一行深具話題性。
要討論最有市場價值，別忘了去年為小熊隊打破108年無冕魔咒的布萊嚴，布萊嚴上季躍居小熊隊看板球星，運動畫刊(Sports Illustrated)知名作家維杜奇(Tom Verducci)表示，布萊嚴是少數能在廣告中以非球衣造型亮相代言的棒球員，「代表你的臉就是品牌」。
(中時電子報)
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