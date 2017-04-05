竹田國小校長麵包日 回憶都是甜甜的幸褔滋味

竹田國小響應食農教育，每月規畫1天校長麵包日，由老師及廚工媽媽利用當季食材、無添加化學香料自製麵包甜點，分送給全校大小朋友同享。(謝佳潾攝)

竹田國小響應食農教育，每月規畫1天校長麵包日，由老師及廚工媽媽利用當季食材、無添加化學香料自製麵包甜點，分送給全校大小朋友同享。(謝佳潾攝)

竹田國小響應食農教育，每月規畫1天校長麵包日，由老師及廚工媽媽利用當季食材、無添加化學香料自製麵包甜點，分送給全校大小朋友同享。(謝佳潾攝)

回憶是有味道的！竹田國小響應食農教育，每月規畫1天校長麵包日，由老師及廚工媽媽利用當季食材、無添加化學香料自製麵包甜點，分送給全校大小朋友同享，校長謝俊明說，透過吃來認識在地特色產物，對學童來說是難忘的幸福滋味。

「學生畢業後還記得什麼？」謝俊明說，他曾經在思考，學生畢業後學校到底留給他們什麼回憶，而當時縣府正在推食農教育，加上食安風暴頻傳，因此在與老師們討論後絕對推出校長麵包日計畫，每月讓學童嚐試1種由在地食材製成的甜點，讓他們的回憶充滿味道。

去年3月起，計畫開始實施，幼稚園老師邱梅貞與廚工媽媽汪芬梅積極投入菜單研發，社區長輩及家長得知訊息後，也紛紛以提供食材主動響應支持，至今1年多來每月的菜單都沒有重複，屏東在地又當季的食材在每月的校長麵包日中，都成了學童引頸期盼的點心。

而每天大約11點上班的汪芬梅，每到校長麵包日時，不僅要提早到7點半開工，且前一天就要開始前置作業備料，謝俊明開玩笑地說，「其實廚工媽媽可以拒絕，這些都是多做的，但她沒有」；對此她說，自己做的比較安心，且聽到小朋友說好吃就值得了。

謝明俊說，校長麵包日並沒有一定的日期，所以小朋友每天都會抱著期待的心情到學校，這樣的學習氛圍是快樂的，有信心在寓教於樂下，學童們會記得專屬每個月的幸福滋味，有著在地農特的味道。

(中時)