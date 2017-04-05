獨木舟、摸蛤仔 口湖國中校本課程獨一無二
口湖國中校本課程獨一無二，結合當地馬蹄蛤文化館，讓學生體驗摸蛤仔與划獨木舟，校方認為雲林沿海遍布漁塭，非常適合推廣獨木舟，學校已編列經費購買4艘獨木舟，推廣沿海水上休閒活動。
口湖國中2年前開始發展校本課程，經過不斷修正調整，結合在地產業推出體驗活動，其中以漁塭划獨木舟、摸蛤仔最具特色，學生們利用星期假日練習划獨木舟，以及訓練產業導覽能力。
學生們表示，以往雲林沿海漁塭水上活動只有划膠筏，加入獨木舟可以更多元化，且獨木舟分為單人、2人、3人，可以訓練個人能力、團體默契，是目前最熱門的活動，由於漁塭水深僅即膝，安全無虞，還可隨時下水摸蛤仔。
校長陳勝雄、學務主任吳靜欣表示，口湖地區到處都有養殖漁塭，其中文蛤與虱目魚混養漁塭屬於淺水池，非常適合划獨木舟，配合摸蛤仔、抓虱目魚體驗，極具賣點，學校將與鄉公所、水產養殖業者合作，推廣水上休閒活動。
獨木舟教練謝敏政指出，法令規定，划獨木舟只要穿著救生衣即可成行，非常方便，5分鐘便可上手，結合口湖在地漁業，可以幫助地方發展觀光休閒產業，前景看好。
(中時)
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