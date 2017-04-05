雲林地檢署鐵腕大掃毒 1個月查扣毒品逾7公斤
雲林地檢署加強毒品查緝，配合高等法院檢察署，上個月執行鐵腕大掃毒，分別由檢察官陳宜君、魏偕峰指揮警方，查扣毒品逾7公斤，5日地檢署強調司法無假期，將持續進行大掃毒行動。
雲林地檢署檢察官陳宜君上個月指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心、雲林縣警局台西分局、虎尾警分局，破獲劉姓男子、陳姓女子涉嫌販賣且持有大量第2級甲基安非他命案件。
辦案人員查扣甲基安非他命7公斤、咖啡包7包、現金43萬元。經檢察官訊問後，陳姓女子以20萬元交保候傳，劉姓男子另案解送橋頭地方法院檢察署執行徒刑。
另外，檢察官魏偕峰指揮北港警分局，破獲2名謝姓男子涉嫌販賣毒品案件，查扣第1級毒品海洛因172包、毛重約122.57公克；第2級毒品甲基安非他命39包、毛重約100.01公克，2名嫌犯經檢察官向法院聲請羈押，均已獲准。
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(中時)
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