替代役男熱心服務 自動自發加入長照行列

替代役男加入長照行列！虎尾警分局元長分駐所役男藍天杰、李青峰，除了工作認真負責，2人與鄉民互動良好，勤餘之際主動關心獨居老人，陪老人家聊天與幫忙整理環境，讓老人家稱讚不已。

交通部長賀陳旦提議仿照日本，讓郵差參與長照業務，希望郵差送信之餘，可以透過與老人聊天，了解其生活起居與身體情況。元長分駐所役男藍天杰、李青峰自動自發，主動參與長照業務。

藍天杰、李青峰表示，元長地區老年人口多，他們在執勤時會順便關心老人家的生活起居，與他們閒話家常。其實獨居老人家最希望有人陪他聊天，行動不便的老人家，最感謝居家整理服務，這些都是舉手之勞。

(中時)