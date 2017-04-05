虎尾長青食堂啟用 百歲人瑞邊吃邊說讚
雲林縣政府推動「1鄉鎮1長青食堂」社福政策，去年已達標，但為了照顧更多長輩，持續進行食堂擴點，5日虎尾鎮埒內社區長青食堂啟用，104歲程貴阿嬤與50多名長輩共餐，4菜1湯精緻可口，讓阿嬤邊吃邊說讚。
虎尾鎮埒內社區長青食堂今天舉行啟用儀式，副縣長丁彥哲、社會處副處長陳怡君、虎尾鎮長林文彬等人出席，與104歲程貴阿嬤、50多名長輩們一起享受溫馨的午餐時光。
程貴阿嬤稱讚菜色好吃不油膩，很適合老人家，她說人要長壽就要多活動，長青食堂可以與人聊天「吃飯配話」，這樣心情才會開朗，生活才有趣味。
丁彥哲表示，縣長李進勇「1鄉鎮1長青食堂」的政見已在去年達成，埒內長青食堂是縣內第35個據點。未來縣府會配合中央推動的長照2.0服務，以長青食堂為基礎，帶給長輩更多元的服務。
負責食堂營運的埒內社區發展協會理事長許秀琴說，看到鄰近安溪、堀頭長青食堂成功經營，讓她興起造福埒內長輩的想法，埒內長青食堂每週一至週五中午提供4菜1湯，可容納約60人，歡迎長輩相約來用餐。
(中時)
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