舞動生命慈善餐會 盼大家一起來
台灣勞工發展協會關心創世基金會台中分院安養植物人，發起「舞動生命慈善餐會」今（5）日由協會秘書長詹昭全率領各領域勞工代表，拜訪創世基金會台中分院，號召民眾愛心認桌，協助植物人安養及到宅服務經費。
台灣勞工發展協會一行人，首先由協會秘書長詹昭全代表協會率先贊助25萬元餐會，由創世台中分院院長陳韋龍代表接受，協會會員也在指導員的指導下學習替植物人按摩，並陪伴植物人到附近公園散步，為他們加油打氣。
秘書長詹昭全指出，台中分院這邊有100位的植物人，其中有6成以上是勞工階級，協會理事長楊燦輝得知後，認為有責任來幫助這100位植物人背後的勞工家庭，希望以捐出25萬來拋磚引玉，發動勞工個人並結合愛心企業，一起來解決植物人家庭的困境。
創世基金會台中分院院長陳韋龍指出，創世基金會31年來，推動安養及到宅雙軌服務，目前院內安養30位植物人，每人每月平均花費4至6萬元，到宅服務100多位，每次服務約1200元，因此每月雙軌服務經費約需150萬至180萬元，非常龐大。呼籲大家支持植物人雙軌服務的經費，這也是這次餐會最主要的目地。但愛心工作是要永續經營的，不是一次活動就結束的，很感謝台灣勞工發展協會未來還有計畫來幫助，這正是創世所需要的。
「舞動生命」慈善餐會將於5月5日星期五晚上6點，在雅園新潮婚宴會館舉行，預計席開50桌，當天將邀請黃西田、溫瀚龍、林喬安、一綾、邱賢桂、吳儀君等歌手愛心獻唱，台中亦姬舞蹈團獻舞。
(中時)
關鍵字：植物人安養及到宅服務
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