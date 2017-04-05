通過去年颱風考驗 枋寮余太郎愛文芒果上市

枋寮果農余太郎憑30年的種植經驗及技術，在近期成功種出早生愛文芒果，雖然產量不多，但市價已達每公斤230元的好價錢。(謝佳潾攝)

枋寮果農余太郎(右)與太太余易妹(左)憑30年的種植經驗及技術，在近期成功種出早生愛文芒果，雖然產量不多，但市價已達每公斤230元的好價錢。(謝佳潾攝)

去年底連3颱肆虐南台灣，導致屏東愛文芒果的開花及結果率大受影響，幸枋寮果農余太郎憑30年的種植經驗及技術，在近期成功種出早生愛文芒果，雖然產量不多，但市價已達每公斤230元的好價錢，相較其他農友的收成，他謙虛地說，感謝老天賞臉。

72歲的余太郎與太太余易妹種芒果超過30年，早年靠農田養活4個小孩，現在兒孫滿堂的兩人，閒不下來繼續種，至今仍有2公頃多的果園陪伴他們日出而作、日落而息地過生活，而2人對愛文芒果的習性更可說是瞭若指掌。

余太郎說，枋寮及春日一帶大漢山下，面對海洋、陽光充足，淡淡的鹹味助於芒果生長，加上人工剪枝，施肥及管理經驗，生產的芒果品質最優，但去年颱風影響芒果樹生長，有些根系動搖根本不開花，農損挺嚴重的。

他說，所幸有些經過休養期後，已趨於穩定狀態，再加上近幾個月氣候較穩定，終於陸續開花結果了，而原本農曆年前要開的花雖然遲到，但現在也已經開出約5至6成，成績算不錯了。

「真的要知足了。」他強調，躲過風劫後的芒果已陸續結果，現在每3天就能採收一次，每次約200多公斤，且一上市就有很多通路商來訂購，真的很幸運了，雖然他都以送農會共同運銷為主。他指出，待5月氣候穩定後，愛文芒果就可量產，屆時吃屏東愛文芒果就是一種享受了。

(中時)