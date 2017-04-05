求溫飽做臨時工 認捐健康包助寒士

我要評比

經濟弱勢民眾為求溫飽，常從事臨時工，如舉牌、清潔、發傳單，長期下來可能有皮膚、肺部疾病。人安基金會要發健康包給寒士，盼熱心民眾解囊認捐。

炎炎夏日，有一群為生活打拚的寒士，不畏日曬、空汙，仍堅守工作崗位，只為求得一份溫飽。為讓寒士感受社會關懷，魔術師羅賓今天到萬華平安站表演，並捐款響應認捐健康包。

根據人安基金會抽樣統計，277名寒士中，約5成寒士從事臨時工，包含舉牌、清潔工、廟會陣頭、發傳單等。工作環境多半無遮蔽空間，須長期曝曬太陽、受空氣污染，除可能罹患皮膚癌之外，也可能造成慢性阻塞性肺病惡化及死亡。

64歲未婚的阿蓋，曾從事工藝品塑形、飯店業、工地粗工、保全等。年邁的他罹患高血壓、先天性狹心症，某次意外造成腳筋斷裂，行動不便，自此失業，找工作不易。

阿蓋盤纏耗盡後，3月初開始流浪街頭，經轉介到人安基金會接受輔導，目前積極尋找工作機會，盼能重回社會，並有健康的生活。

阿蓋說，健康包內有換洗內衣褲、盥洗用具、帽子、毛巾及口罩等，可讓露宿街頭和年老的寒士保持身體清潔，若將身體門面打理乾淨，工作的錄取機會比較高，此外，帽子和口罩也能防止日曬中暑及髒空氣。

端午節即將到來，人安將於全台18處辦理「寒士慶端午」活動，全台預計邀請5000名寒士參與，除提供義診、義剪、應節禮品（粽子）外，因應夏季日曬強烈、空污嚴重，為加強寒士健康，特發放夏日健康包，助寒士潔身沐浴、遠離疾病，目前尚缺4999份健康包，盼社會大眾凝聚善的力量認捐。1060405

(中央社)