中橫九曲洞隧道內有圖騰 真相是壁癌
中橫公路九曲洞隧道，啟用至今20多年，因山區多雨潮濕，隧道混凝土襯砌表面出現白華(壁癌)，民眾誤認為圖騰造景，公路總局表示，經檢測並不影響隧道結構安全及使用功能。
公路總局第四區養護工程處洛韶工務段長張宇博今天指出，隧道混凝土漸現白華現象，就是土水統稱壁癌，這種初始白華，通常發生在多雨氣候潮濕混凝土處，只會薄薄一層附著在牆面，可以洗刷掉，對結構並無損傷。
張宇博說，為能徹底改善白華現象，近期將再邀請專家學者現勘研商改善對策並重新塗刷。
九曲洞隧道混凝土的白華現象，經常讓過往民眾誤認為特別的圖騰，加上燈光投射，好似隧道內造景；然而這卻是洛韶工務段重點巡查設施之一。
九曲洞隧道全長1220公尺，屬較長的公路隧道，民國85年由太魯閣國家公園管理處設計施工，完工後交由公路總局維護管養至今。1060405
(中央社)
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