川習會前北韓射飛彈 陸對平壤影響力減

我要評比

在川習會即將登場前夕，北韓再度試射中程彈道飛彈，外界多半認為這是對川習會發出的「賀禮」，這聲巨響凸顯北京當局對平壤的影響力逐漸下滑。

南韓當地時間5日上午6時42分，北韓從新浦地區發射1枚彈道飛彈。包括南韓國防部和美軍太平洋司令部都證實此事，這枚飛彈落在日本海。

美國總統川普（Donald Trump）與中國大陸國家主席習近平6日至7日將在美國首次舉行「川習會」。在此前夕，北韓的舉動無疑是向中美發出示威訊號，也印證北韓日前揚言，國際社會若針對北韓最新一輪飛彈試射升高制裁，北韓一定報復的說法。

長期研究中國大陸國際關係的台灣國際法學會副秘書長林廷輝對中央社記者分析，這次川習會應是川普上任後的「禮貌性見面」，會談議題基本應涉及朝鮮半島、南海、反恐、經貿等議題。

他表示，受到近期北韓軍武、核問題、北韓領導人金正恩兄長金正男遭毒害身亡、南韓政局動盪等影響，朝鮮半島乃至東北亞局勢詭譎難測，朝鮮議題勢必成為川習會焦點，北韓也才會在今天透過試射飛彈向中、美示威。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正則認為，發展軍事武力是北韓的根本政策。北韓必須透過不斷試射增強飛彈準確率，因此無論國際如何施壓，北韓都不會停止相關作法。

川普日前接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問提到，若中國不願協助，如有必要，美國可以單方面處理北韓核子計畫。在川普這番談話過後，北韓選擇在川習會前夕試射飛彈，無疑賞了「老大哥」中國大陸一計重重的耳光。

對此，林廷輝認為，金正恩上任後不似祖父金日成、父親金正日親近北京，反而處決多名親中官員，並極力強化軍事實力爭取國際話語權，引發北京當局不滿。

他提到，金正恩上任至今仍未出訪中國大陸、俄羅斯，加上原本長期受北京政治庇護的金正男命喪海外，使中共顏面無光。種種跡象顯示，北京當局對平壤的影響力正日漸流逝。

另一方面，林廷輝引述中國大陸吉林大學田野調查報告指出，近年來許多自北韓脫逃而出的「脫北者」進入中國大陸境內後，不似過去單純尋求工作與政治庇護，反而在中國大陸東北一帶搶劫，造成社會問題，促使北京與平壤漸行漸遠。

黃介正則認為，對中國大陸而言，北韓位在中國大陸與朝鮮半島邊界，具有重要戰略地位。朝鮮局勢動亂不符中共戰略利益，北京當局絕不希望北韓被逼入絕境，也會避免北韓遭遇過度經濟困境，導致軍事冒進。

上述形勢顯示，金正恩將利用中國大陸區域戰略考量，繼續肆意發展軍事。至於中共未來將如何影響北韓與朝鮮半島發展，可能要觀察習近平在川習會上是否對美國示弱，或是否進一步配合聯合國安全理事會制裁措施。1060405

(中央社)