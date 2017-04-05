私人垃圾場燒5天 業者落跑丟爛攤
台南市善化區一處私人廢棄物轉運站傳出大火，至今第5天仍有悶燒現象，臭味引起附近居民不滿；但承租業者在起火後失聯，今天環保局與地主協商，將把垃圾移到另一塊土地。
善化區長方澤心、市議員林志展下午與環保局和地主進行協商，除了仍有挖土機等機具協助開挖處理外，也決定將現有的垃圾轉運到地主的另一塊土地堆置，解決悶燒不停的狀況。
環保局調查，承租這塊土地的垃圾清運業者在火警之後就失聯，登記在承租契約書上的身分資料都是假的；將請警方依業者留在契約書上的指紋，設法查出業者的身分。
台南市政府環保局副局長林健三表示，這場火警造成嚴重影響，將對業者開出超過新台幣100萬元罰單，並移送法辦；地主也要負起連帶責任。1060405
(中央社)
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