傳美將極端審查台灣客 外交部：尚未證實

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傳美國將對入境遊客實施「極端審查」，且對象包含台灣客。外交部今天表示，尚未能證實相關消息的真實性，若有訊息將向民眾說明。

「華爾街日報」報導，川普政府考慮實施的「極端審查」（extreme vetting）作法，可能適用於台灣在內的38個「美國免簽證計畫」國家地區旅客，「極端審查」可能強制要求入境美國的外國觀光客揭露手機通訊錄名單、社群媒體密碼和金融資料等。

外交部表示，經向美國在台協會（AIT）洽詢，尚未能證實相關報導的真實性；如有進一步訊息，將適時向民眾說明。1060405

(中央社)