改善空污策略 蔡其昌：另一個前瞻計畫
為改善空污，環保署祭出汰除二行程機車，民國108年目標淘汰100萬輛；商用鍋爐一座補助50萬元等措施。立法院副院長蔡其昌今天說，這是另一個前瞻基礎建設計畫，總統關切。
蔡其昌下午主持「解決空污，政府動起來」公聽會表示，這是擔任副院長後第一次主持公聽會，行政院長林全同意在一般性公務預算，從明年預算編列會有大筆政府資源投入解決空氣污染問題，並稱這是另一個前瞻基礎建設計畫。
蔡其昌說，把問題釐清、面對問題、更重要是窮盡洪荒之力解決問題，林全上任以來多次召開行政院內部會議、甚至總統蔡英文也親自聽過環保署簡報，到底新政府從520上台至今，面對空污問題，各部會預計推動的方案為何？聽專家學者意見。
環保署長李應元說，汰換一、二期柴油車每輛補助20幾萬加速淘汰約新台幣174億預算；三期柴油車加裝濾煙器一個補助15萬到20萬間，估算約26億；請各縣市加強攔檢；其次，汰除二行程機車以100萬輛做為淘汰的目標，1輛二行程機車約5500元補助。
鍋爐管制部分，李應元說，商用鍋爐，環保署希望淘汰1000座，一座補助50萬元，兩年內若無法改進將制定中小型鍋爐排放標準就開始處罰、甚至要求停工；經濟部工業鍋爐希望淘汰5000多座等等希望改善空氣品質，林全非常重視，總統也關心。1060405
(中央社)
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