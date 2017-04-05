切除子宮內膜瘜肉 熟女找回自信

38歲已婚婦女每次月經來潮如同「土石流」，和先生行房時會出血，讓她困擾不已，就醫檢查發現罹患「子宮內膜瘜肉」，醫師指出，大部分的瘜肉是屬於良性，但仍有惡性的可能。

婦女在經過子宮鏡瘜肉切除術後，經病理科分析為良性，除擺脫不正常出血的困擾，恢復職場女性的自信，行房後也不再有出血狀況。

婦女已有1個小孩，在公司擔任主管，每次月經來潮，經血量多到宛如「土石流」，時常覺得頭暈，這樣的症狀持續許多年，多次讓她在開會時出糗，而且每次和先生行房後也會有出血狀況，讓她抗拒行房，引起先生不悅。

澄清醫院中港院區婦產科主治醫師鍾德儒表示，患者經內診子宮頸並無任何異樣，且從健保資料查詢子宮頸抹片檢查的紀錄也都正常，初步排除子宮頸的問題，再做超音波檢查，發現一顆約2公分的子宮內膜瘜肉，找到不正常出血的元凶，疑似子宮內膜瘜肉造成出血。

鍾德儒指出，子宮內膜是子宮的「內襯」，它隨著月經週期而變化，在月經快來時，它就會增殖、增厚，然後像土石流一樣崩解，形成月經流出，月經結束後再重新開始增厚過程，一次一次的循環；然而「子宮內膜瘜肉」是這層「內襯」過度生長所造成的，它會形成一個突出物，進一步造成不正常出血。

鍾德儒表示，婦女罹患子宮內膜瘜肉與雌激素有相關聯性，有可能與乳癌患者服用荷爾蒙藥物、肥胖、遺傳等有關。大部分的子宮內膜瘜肉是沒有症狀的，可能在內診時才會發現。

鍾德儒說，目前「子宮鏡瘜肉摘除術」是利用一組細小的內視鏡，上面帶有切除功能的電刀，進入子宮後，先行影像診斷確立是瘜肉後，再將瘜肉完整切除，不傷及其他子宮內膜，能讓不孕症的婦女保持完整的內膜層，讓將來的受孕環境不受影響。1060405

(中央社)