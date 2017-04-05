了解與互信 兩岸一定旺 愛講狂言VS.沉穩內斂…習川交手蹦出啥樣火花？

中視 【了解與互信 兩岸一定旺】（中視提供）

中視 【了解與互信 兩岸一定旺】

全球最關注的兩大巨頭會面，「習川會」即將在4/6登場，中美兩國老大將有兩天的相處會面時間，這個世界會出現哪些改變嗎？不斷強調美國優先的川普，他的美國夢碰上中國夢，能有交集嗎？

而「習川會」在即，台灣衛福部長陳時中日前表示「只要確保食用安全，不反對核食、美豬解禁」，這個時間點說不反對解禁；加上國策顧問何美玥又將帶團赴美投資；而日本獨賣新聞更爆料，美國將F35戰機與薩德系統列為對台出售。

台灣是不是花錢，就能買到美國的保護？習川會對台灣來說，到底是利還是弊？台灣會不會又成為交換利益的籌碼？請鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓：

馬凱 經濟學家

費鴻泰 國民黨立委

楊泰順 文大教授

侯漢廷 新黨新思維主任

北京

巫永平 北京清大台灣研究院副院長

從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信

兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道

(中時電子報)