了解與互信 兩岸一定旺 愛講狂言VS.沉穩內斂…習川交手蹦出啥樣火花？
全球最關注的兩大巨頭會面，「習川會」即將在4/6登場，中美兩國老大將有兩天的相處會面時間，這個世界會出現哪些改變嗎？不斷強調美國優先的川普，他的美國夢碰上中國夢，能有交集嗎？
而「習川會」在即，台灣衛福部長陳時中日前表示「只要確保食用安全，不反對核食、美豬解禁」，這個時間點說不反對解禁；加上國策顧問何美玥又將帶團赴美投資；而日本獨賣新聞更爆料，美國將F35戰機與薩德系統列為對台出售。
台灣是不是花錢，就能買到美國的保護？習川會對台灣來說，到底是利還是弊？台灣會不會又成為交換利益的籌碼？請鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！
本集來賓：
馬凱 經濟學家
費鴻泰 國民黨立委
楊泰順 文大教授
侯漢廷 新黨新思維主任
北京
巫永平 北京清大台灣研究院副院長
從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信
兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。