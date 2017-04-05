《甘味人生》演員臉書直播燒炭自殺　前妻：第三次了！

劉姓男演員臉書直播燒炭自殺。（取材臉書）

劉姓男演員臉書直播燒炭自殺前還說要表演變魔術。（取材臉書）

劉姓男演員最近在本土劇中演醫生。（取材臉書）

曾參與民視、大愛、三立等本土劇演出的劉姓40歲男演員，5日凌晨3時許，突然在臉書直播燒炭，劉男一開始時就說「我過不了自己這一關」，之後邊聊天邊敲煤炭，然後拿出瓦斯噴槍燒紅煤炭，之後便斷訊。和他一起演《甘味人生》的高姓男演員看到直播後心知不妙，第一時間急忙報警，也開始調查他家住何方，並號召了5個朋友急奔他位於台北市民權東路的住家，並破門而入救人。高男表示，當時劉意識已經不清，但還能回話，緊急將他送醫後，幸好沒有大礙。

劉姓演員曾參與不少本土劇演出，最近在三立《甘味人生》飾演醫生等角色，臉書上經常可見拍戲時的定裝、側拍照及電視播出翻拍畫面。他是特約基本演員，與多家臨演公司合作接戲，一日酬勞約4000至5000元，再由經紀公司抽成。他有過一段婚姻，育有1子2女，3個小孩目前由陳姓前妻照顧。也是臨演出身的陳小姐透露，這已經是前夫第三度輕生了，他凌晨燒炭前有傳炭火的照片給她，要她有心理準備，但她是5日早上睡醒打開手機才看到，趕緊打110報警，結果警方告訴她已經救了。

陳小姐說，她與前夫離婚後仍有聯繫，知道他最近狀況不好，曾對她說「過不去」了，她除了不斷勸他，也說要帶他去掛門診看醫生，「畢竟知道了，就一定要救他。但我一直勸他，他還是做了，怎麼勸都勸不聽，我有什麼辦法？」他10年前也曾在車內燒炭自殺，被她救回來，「他常累積很多負面的情緒，到一個滿點就會溢出來，加上又喝酒，就做出傷害自己的事！」這次輕聲的導火線疑與他房地產被騙數百萬有關。

她5日趕赴馬偕醫院看前夫，也幫他拿健保卡準備辦住院，結果傍晚返回醫院時，他卻已經出院了。她擔心地說，他仍有缺氧、頭昏、癱軟等症狀，照理說應該要住院治療，不知為何竟然自行返家了。劉姓演員本人手機昨晚都在開機狀態，但未接電話。

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(中時)