嘉義檢方通緝孫岳澤夫妻 估上百人受害
快取寶負責人孫岳澤涉非法吸金上百億，落跑出境，嘉義地檢署發布通緝孫岳澤、李欣潔夫妻，推估有上百人受害，今天下午又有40餘名投資人按鈴控告孫，並指稱孫岳澤夫妻與政壇名人合照，讓他們誤信他的財力雄厚、投資有保證而一頭栽下去。
檢調偵辦孫岳澤涉嫌吸金案，孫岳澤夫妻於3月16日出境至香港，目前行蹤成謎，檢方於3月29日已對2人發布通緝，但兩岸政治情勢丕變，司法互助機制也受影響，對此案偵查進度緩不濟急，檢方陸續訊問被害人筆錄，推估有上百人受害。
檢方日前傳喚疑是孫岳澤幕後的金主黃振龍、張治中，黃振龍涉嫌以假訂單招攬投資人，檢方認為涉嫌重大，目前羈押中，張治中則訊後裁定50萬元交保。
繼日前有10餘名投資人出面控告孫岳澤，今天下午又有40餘名投資人到地檢署按鈴控告孫岳澤及李欣潔夫妻、孫母、木材商黃振龍、印刷廠老闆張治中、萱萱公司董事長曾國華、快取寶董事長翁依晨、快取寶營運長曾淳宜。
(中時)
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