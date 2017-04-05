接受日本電台訪問 梁家榮日文回答沒問題

梁家榮今接受日本NHK電台訪問，一口流利日文與記者應對如流。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿內野手梁家榮，今接受日本NHK廣播台專訪，雖然一旁有翻譯在場，但曾在高中時期去過日本打球的梁家榮，與日本記者用日語應對如流，梁家榮說說，因為秋訓與石垣島交流賽，讓自己有重溫當年學的日文，所以回答起來沒問題。

梁家榮曾在高一時期，去到日本高知中央高校讀書，所以有學過日文，他表示，當時高中才開始學，其實自己很喜歡日文，加上當時的環境，沒有翻譯，也迫使自己要去學習。

梁家榮還提到，「當時剛到日本時，我跟隊友吵架，不過我在講Ａ，他回答Ｂ，兩個人雞同鴨講，也讓一旁的其他隊友笑到不行，那時候很生氣，也下定決心要把日語學好。」

當時僅有一年的日本留學期間，回台之後也鮮少接觸日文，不過梁家榮表示，自己現在也會看日劇和日職比賽，加強自己的日語能力，加上近兩年前往羅德秋訓，以及石垣島交流，也讓自己重新找回講日語的感覺。

(中時電子報)