響應節水 中油加油站暫停第一階段限水區域洗車服務
由於今年一月起雨量不足，國內清明連續假期降雨量不如預期，推估未來一季降雨量仍為正常偏少，中油宣布4月6日起全面暫停第一階段限水區域加油站洗車服務(含自助洗車) ，包括新北市板新及林口地區、桃園市及新竹縣市、嘉義縣市、台南市及高雄市等區域，希望以實際行動全力配合政府各階段「限水」措施，和全民站在一起，共同抗旱。
另外，中油也會針對在限水區域的中油加盟站進行相關節水規勸措施；中油目前全台直營站約610家，其中約有260家附設洗車服務。
經濟部水利署自3月初實施北部4區（新北市板新、林口、桃園、新竹地區）一階限水後； 緊接著在3月20日也啟動高雄市一階限水。由於近日南台供水區水庫蓄水量低於4成，嘉南地區進行第一階段限水措施；一階限水主要是針對離峰及特定時段減壓供水，對民生用戶影響不大。
中油表示，即便一階限水範圍並未涵蓋洗車業，但考量春旱導致全台水情不佳，凡在限水區域的中油直營加油站，洗車服務自6日起全數暫停。暫停洗車服務難免造成顧客不便，請顧客見諒，共體時艱，以期順利度過缺水難關。
(工商)
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