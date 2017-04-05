伊朗什葉聖城附近強震毀4村 2死
伊朗媒體報導，什葉派穆斯林聖城麥什赫德（Mashhad）附近今天上午發生規模6.1地震。地方官員表示，已知至少2人喪命，4人受傷，4個村莊據稱嚴重受損。
地震上午10時39分發生在距離麥什赫德（Mashhad）東南方約80公里的塞菲德尚（Sefid Sang）區。
法新社報導，救援團隊已派往傳出有約20起餘震的地區。
麥什赫德居民告訴法新社：「好可怕，發出很多噪音，所有東西都在搖晃。」
伊朗FNCC新聞網站刊登的圖片，可看到房屋全倒，壓在一輛汽車上。
伊朗通訊社（IRNA）稍早報導，急救部門發言人卡雷迪（Mojtaba Khaledi）表示，地震恐會在村莊及小城鎮內造成嚴重死傷。
社群媒體上照片顯示，街道與建築出現嚴重裂痕，根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim），受地震影響，部份地區電話線路中斷。
伊朗位在主要斷層，經常發生地震。最近一次是1月南部發生地震，有4人喪命。（譯者：中央社羅苑韶）1060405
(中央社)
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