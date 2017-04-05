簡宏霖31歲生日開放寫真書預購 一天衝上第二名

簡宏霖寫真書預購登上第二名。（周子娛樂）

簡宏霖寫真書預購登上第二名。（周子娛樂）

小薰為簡宏霖慶生。（周子娛樂）

好友們為簡宏霖慶生。（周子娛樂）

簡宏霖4月4日過31歲生日，這一天也剛好是他出道10週年的紀念日，他最近正在趕拍三立《只為你停留》，劇組準備蛋糕幫他慶生，他也特地趁拍攝空檔開直播和粉絲分享喜悅，圈內好友歐陽倫、林子熙、曾昱嘉和Amanda也偷偷跑去片場探班，讓他受寵若驚，感到今年的生日特別熱鬧也特別窩心。他的首本寫真書也在生日這一天開放預購，第一天就衝上第二名。

簡宏霖說，今年31歲，正逢出道10週年，感覺很不一樣，他送給自己一台車子當禮物，也當作是一個里程碑，並提醒自己要更努力工作，「這個10年，曾經跌倒過，也被關注過，兩極的感覺讓我格外珍惜這份工作，我會繼續加油，會把每份工作做好，讓喜歡我的所有人都以我為榮」。

至於寫真書預購當天就衝上即時榜第二名的好成績，他感到意外也希望能繼續往上衝，並在臉書上喊出「衝上第一名」，網友紛紛喊出裸泳、裸體衝浪等等，讓他笑稱大家胃口好大！

(中時)