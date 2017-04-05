簡宏霖31歲生日開放寫真書預購 一天衝上第二名
簡宏霖4月4日過31歲生日，這一天也剛好是他出道10週年的紀念日，他最近正在趕拍三立《只為你停留》，劇組準備蛋糕幫他慶生，他也特地趁拍攝空檔開直播和粉絲分享喜悅，圈內好友歐陽倫、林子熙、曾昱嘉和Amanda也偷偷跑去片場探班，讓他受寵若驚，感到今年的生日特別熱鬧也特別窩心。他的首本寫真書也在生日這一天開放預購，第一天就衝上第二名。
簡宏霖說，今年31歲，正逢出道10週年，感覺很不一樣，他送給自己一台車子當禮物，也當作是一個里程碑，並提醒自己要更努力工作，「這個10年，曾經跌倒過，也被關注過，兩極的感覺讓我格外珍惜這份工作，我會繼續加油，會把每份工作做好，讓喜歡我的所有人都以我為榮」。
至於寫真書預購當天就衝上即時榜第二名的好成績，他感到意外也希望能繼續往上衝，並在臉書上喊出「衝上第一名」，網友紛紛喊出裸泳、裸體衝浪等等，讓他笑稱大家胃口好大！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。