雄安新區炒房狂潮 大陸雷霆手段整治

我要評比

針對房地產業者與仲介商湧入雄安新區炒作房產，大陸官方已展開嚴厲打擊。圖為雄安新區內的容城縣一處被封的房產仲介。（圖／中新社）

中國大陸決定設立河北雄安新區，被稱作是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後最有發展潛力的與全局意義的新區，大陸官媒對此以「千年大計、國家大事」努力歌頌之。圖為新區內的雄縣縣城。(圖／新華社)

中國大陸決定設立河北雄安新區消息發佈後，房地產業者蜂湧而入大肆炒作，使當地房產價格呈現數十倍狂漲，引發網路熱議與中共高層關注。目前雄安新區籌委會已展開雷霆手段整頓藉機炒作的房地產業者，已有7人被刑事拘留、百餘家樓盤銷售部與仲介商勒令關閉、10家房企遭到約談。

新華社報導說，4 月1日中共中央與國務院決定設立河北雄安新區消息發佈後，一些房地產仲介和部分外地人員湧向雄安新區進行炒房，造成房價暴漲。雄安新區籌備工作委員會提出，將依法嚴厲打擊各種違法售房、購房行為，確保房地產市場管控大局平穩有序。對不聽勸阻、惡意炒作的房地產企業和個人進行約談。

同時，中共官方將嚴厲打擊雄安新區違法房地產仲介，嚴禁大宗房地產交易，停止小產權房、新民居的建設和銷售。對違規房地產企業和違法房地產仲介機構加大整頓力度，涉嫌犯罪的依法從重從速查處。

報導說，截至4日為止，河北雄安新區籌備工作委員會已查處房地產違法違規行為765起，拆除違建125處，關閉售樓部71家、仲介機構35家，清理違規售房廣告1597條，嚴厲查處違規網上售房行為9起，對10家惡意炒作的房地產企業進行約談，刑事拘留違法犯罪嫌疑人7人。

雄安新區還公佈說，由於雄安新區三縣沒有存量房源，房地產市場有價無市，目前暫未發現實際交易情況。

此外，據河北雄安新區籌委會消息，針對雄安新區設立後一些媒體關於炒房人員到新區聚集、房價上漲等報導情況，雄安新區將嚴格貫徹「房子是用來住的，不是用來炒的」精神，安新、容城、雄縣三縣已經依法對土地、建設、房地產交易等進行管控。

雄安新區發佈的消息稱，任何以收取定金、意向金等變相銷售「五證」不全商品房都屬於違法行為，購買此類房屋不受法律保護。雄安新區將嚴格執行房地產調控政策，嚴厲打擊二手房和小產權房違規交易、違規建設、違法仲介、誇大宣傳、哄抬價格等行為。

(中時電子報)