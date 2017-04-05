雄安新區炒房狂潮 大陸雷霆手段整治
中國大陸決定設立河北雄安新區消息發佈後，房地產業者蜂湧而入大肆炒作，使當地房產價格呈現數十倍狂漲，引發網路熱議與中共高層關注。目前雄安新區籌委會已展開雷霆手段整頓藉機炒作的房地產業者，已有7人被刑事拘留、百餘家樓盤銷售部與仲介商勒令關閉、10家房企遭到約談。
新華社報導說，4 月1日中共中央與國務院決定設立河北雄安新區消息發佈後，一些房地產仲介和部分外地人員湧向雄安新區進行炒房，造成房價暴漲。雄安新區籌備工作委員會提出，將依法嚴厲打擊各種違法售房、購房行為，確保房地產市場管控大局平穩有序。對不聽勸阻、惡意炒作的房地產企業和個人進行約談。
同時，中共官方將嚴厲打擊雄安新區違法房地產仲介，嚴禁大宗房地產交易，停止小產權房、新民居的建設和銷售。對違規房地產企業和違法房地產仲介機構加大整頓力度，涉嫌犯罪的依法從重從速查處。
報導說，截至4日為止，河北雄安新區籌備工作委員會已查處房地產違法違規行為765起，拆除違建125處，關閉售樓部71家、仲介機構35家，清理違規售房廣告1597條，嚴厲查處違規網上售房行為9起，對10家惡意炒作的房地產企業進行約談，刑事拘留違法犯罪嫌疑人7人。
雄安新區還公佈說，由於雄安新區三縣沒有存量房源，房地產市場有價無市，目前暫未發現實際交易情況。
此外，據河北雄安新區籌委會消息，針對雄安新區設立後一些媒體關於炒房人員到新區聚集、房價上漲等報導情況，雄安新區將嚴格貫徹「房子是用來住的，不是用來炒的」精神，安新、容城、雄縣三縣已經依法對土地、建設、房地產交易等進行管控。
雄安新區發佈的消息稱，任何以收取定金、意向金等變相銷售「五證」不全商品房都屬於違法行為，購買此類房屋不受法律保護。雄安新區將嚴格執行房地產調控政策，嚴厲打擊二手房和小產權房違規交易、違規建設、違法仲介、誇大宣傳、哄抬價格等行為。
(中時電子報)
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