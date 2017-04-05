金樽漁港結合衝浪與休閒，爆紅指日可待

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縣長黃健庭今天視察金樽漁港活化及改善進度。（台東縣政府提供）

台東東河鄉金樽漁港具多元發展遊艇、衝浪、立槳等水域遊憩活動之潛力，台東縣府並將在11月辦理「2017世界男子和女子長板總冠軍賽」，黃健庭縣長今天前往視察相關軟硬體改善計畫，並了解委外招商規畫進度。

金樽漁港由於部分港區用地使用率不高、環境髒亂、公共設施有劣化傾向，台東縣政府推動活化港埠政策，辦理外泊地北側公有土地招商，經公告選商，由三井餐飲事業集團子公司－上引水產獲得優先議價權。

該公司承諾以傳承、多元、永續為理念，建築材料就地取材，僱用當地熱愛漁業的工作夥伴，復古呈現金樽漁村市集，作為農漁、工藝產品展售平台，未來將打造當地特有漁村生活及料理活動，結合人文、藝術、佳餚、美景，讓遊客享受漁鄉情境。

另外，今年11月在金樽辦理的「2017世界男子和女子長板總冠軍賽」，是台東連續6年舉辦國際衝浪公開賽後，創下台灣首次辦理世界總冠軍賽的紀錄。

為使選手有最佳的比賽場地及民眾有最好的觀賽環境，黃健庭今日上午由縣議員劉純歌、林東滿、東河鄉長陳式鴻及新港區漁會人員陪同前往金樽漁港視察，並聽取建設處、農業處漁業科及上引水產說明聯外道路、衝浪區域硬體相關建設及港區活化的規畫。

其中，上引水產向黃健庭等人表達11月前可完成綠化工程，建築部份正辦理申請程序。

黃健庭表示，金樽漁港將是台東未來另一個觀光遊憩新亮點，由於比賽區域軟硬體不足及周邊環境髒亂，因此進行相關設備改善工作，及港區閒置土地委外工作，未來休閒活動加上衝浪，金樽爆紅指日可待。

(中時)