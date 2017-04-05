暑假打工 南投縣政府提供50個名額
南投縣政府將於7月3日至8月30日，辦理大專青年學生公部門暑期工讀，共50個工讀機會，設籍南投縣1年以上大專在學生皆可報名，報名期限4月17日至4月28日止，逾期不受理。
公開抽籤時間為5月25日，歡迎有興趣大專青年學生踴躍報名，報名表（請自行至「南投縣政府－社會及勞動處－勞工行政專區--暑期工讀專區」下載報名表）並附上相關證明文件，掛號郵寄至南投縣政府社會及勞動處勞工行政科（南投市中興路660號），信封上請註明「報名106年度青年學生公部門暑期工讀」；親自送件者4月28日下午5時截止。相關問題請洽吳小姐，049-2222106分機1821。
(中時)
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