快取寶約70員工陳情 北市勞動局允協助

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在雙北擁有逾百據點的「快取寶」，上週無預警倒閉，旗下員工約70人今天赴北市勞動局陳情，勞動局表示，將盡快啟動歇業事實認定程序，協助勞工向勞工保險局申請工資墊償。

快取寶負責人孫岳澤夫婦傳出倒債新台幣百億元後出境至香港，旗下5家公司約70人今天赴勞動局申請勞資爭議協調，爭議項目包括積欠工資、資遣費及特別假未休等事項。

勞動局勞動基準科長黃毓銘表示，今天上午派員查訪，公司已人去樓空，他說，快取寶已無營運事實，負責人孫岳澤行蹤不明，下一步會盡快召開勞資調解會，「資方一定沒代表出席，會做成調解紀錄，再來就是啟動歇業事實認定程序。」

黃毓銘表示，歇業事實認定程序啟動後，員工可向法院申請支付命令，便能向勞保局申請積欠工資墊償、失業給付。

5家公司分別為快取寶股份有限公司、昕世界管理顧問股份有限公司、緯登自動化設備股份有限公司、家寧智慧生活科技股份有限公司及阿旺獅食品廠股份有限公司。1060405

(中央社)