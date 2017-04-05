AIT：若旅客訪美規定有變更 隨時公告

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外傳美國將對入境美國的遊客實施「極端審查」，且對象包含台灣旅客。美國在台協會（AIT）今天表示，如果相關規定有變更，會隨時向外界公告。

「華爾街日報」報導，川普政府考慮實施的「極端審查」（extreme vetting）作法，可能適用於台灣在內的38個「美國免簽證計畫」國家地區旅客，「極端審查」可能強制要求入境美國的外國觀光客揭露手機通訊錄名單、社群媒體密碼和金融資料等。

AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）表示，有注意到該篇新聞報導，如果遊客赴美的相關規定有所改變，將會隨時公告。1060405

(中央社)