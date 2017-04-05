擴大市政會議 許立明喊話：上緊發條全力爭取前瞻計畫

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副市長許立明要求各局處上緊發條，全力爭取前瞻計畫，把握改造高雄的機會。（李義攝）

水利局說明爭取內容。（李義攝）

工務局說明爭取內容。（李義攝）

高雄市政府5日召開擴大市政會議，副市長許立明要求各局處上緊發條，檢視地方建設需求備妥資料，全力爭取前瞻計畫。經2小時討論後，公布第一波方案，包括水利局及工務局的水環境與城鄉等建設經費約250億元。

雖然市長陳菊目前率團隊赴歐洲考察，但市府團隊仍是戰戰兢兢，擴大市政會議還召來各區公所參加，充分說明前瞻計畫，並要求各單位把握機會爭取中央支持。

許立明一再強調，各局處必須上緊發條，因為「機會是留給準備好的人」，把握機會全力向中央爭取經費改造高雄。

水利局提出治水、改善水岸環境及再水循環利用工等計畫約130億，工務局則提出改善道路計畫約120億，預計可獲得中央約8成補助款。

高雄市先前已爭取到高捷紅線延伸與新建高捷黃線工程，列入前瞻基礎建設計畫，總工程費近1800億元，許立明說，中央補助款約1000億元，高市自籌800億元，有信心備足自籌款。

行政院前瞻計畫預算規模8年8800億元，包含軌道、水環境、綠能、數位、城鄉等5大建設，高雄已爭取到軌道、數位等。

(中時)