帶迷情水想撩妹 遭保大特警查獲3把長短槍

警方於黃嫌車內起獲改造手槍、霰彈槍、子彈等。（張妍溱翻攝）

警方於黃嫌車內起出「貓女迷情水」。（張妍溱翻攝）

台中市保安大隊特勤中隊4日晚間逮捕黃嫌並於車內起獲改造手槍、霰彈槍、子彈、「貓女迷情水」等。（張妍溱攝）

雲林縣黃姓男子喜孜孜帶著在網路購買的催情藥「貓女迷情水」北上找女友前往酒吧同歡，4日回程行經台中市因違停在台灣大道與黎明路口時遭保安警察大隊盤查，查獲7罐疑似含有毒品的迷情水、1把改造霰彈槍、2把改造手槍、63顆子彈等；黃辯稱是出國的賴姓友人寄放，偵訊後依槍砲罪嫌移送法辦。

警方指出，有傷害等前科的24歲黃姓嫌犯，當時違規佔用左轉車道，攔查發現其自小客車右前座、後車廂及隨身包包內，一共查獲1把改造貝瑞塔手槍、滾筒式霰彈槍1把、改造金牛座手槍1把、霰彈槍子彈6顆、9釐米子彈41顆、8釐米子彈9顆，及7瓶疑似新興毒品迷情水等。

體型壯碩的黃嫌向警方辯稱，4日上午北上找女友約會帶催情藥本來想好好的「鬆」一下，但是臨時又受到要出國的賴姓友人託付，代為保管「軍火」，心理負擔實在很重，返程行經台中因太疲累停在路邊先瞇一下，卻因交通違規被查出槍跟子彈，警方對其供詞持保留態度，將黃移送地檢署另迷情水送驗是否含毒。

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(中時)